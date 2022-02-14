"Мы уже оказали много помощи": Шольц заявил, что позиция по оружию для Украины не изменилась

"Мы уже оказали много помощи": Шольц заявил, что позиция по оружию для Украины не изменилась

Канцлер пообещал сообщить, если Германия изменит решение по экспорту оружия.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что позиция государства по запрету на экспорт оружия в Украину не изменилась.

Об этом Шольц сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в понедельник, 14 февраля.

"Отношение Германии по экспорту вооружений… Я уже сказал, что мы оказали много помощи, и еще раз – мы самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос (предоставление оружия Украине – ред.) проверяем снова и снова, если будут новые результаты, мы сообщим", – сказал немецкий канцлер.

Напомним, 14 февраля Шольц совершил свой первый визит в Украину в должности канцлера и побеседовал с Зеленским. Президент Украины рассказал, какие темы обсудили стороны.

Отметим, что уже 15 февраля канцлер отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но уже сегодня Шольц приоткрыл темы завтрашних переговоров.

Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом | Новости Украины

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