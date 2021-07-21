"Мы уже понимаем ориентировочные даты": в ОП прокомментировали перенос визита Зеленского в США

"Мы уже понимаем ориентировочные даты": в ОП прокомментировали перенос визита Зеленского в США

В то же время представитель Зеленского не назвал ориентировочные даты визита президента Украины в США.

Киев ждет официального приглашения американской стороны. Так, в Офисе Зеленского прокомментировали заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит президента Украины в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.

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Об этом "УНИАН" сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он также отметил, что в Офисе президента Украины работают над смысловым наполнением визита Владимира Зеленского в США.

"Приглашение ведь идет от американской стороны, поэтому господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над его наполнением", — сказал Никифоров.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский президент пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Байденом в конце июля. 14 июня Зеленский заявил, что во время запланированного визита в США планирует обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, поддержку в сфере экономики, а также ситуацию с безопасностью на Донбассе.

20 июля стало известно, что временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега встретятся этим летом чуть позже. Не в июле, а в августе. Однако точная дата пока неизвестна.

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