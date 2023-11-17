"Мы в большой беде": эксперт объяснила последствия принятия бюджета США без денег Украине

Экономика рассыплется, а военные будут без оружия.

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, не содержащий дополнительной помощи Украине и Израилю. Теперь за помощь для Украины американцы проголосуют в январе, если вообще проголосуют.

Об этом соучредительница и исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк написала в Сети.

Каленюк заявила об угрозе украинской экономике и войску, которое не получит необходимого вооружения.

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"Теперь уже очевидно, что помощь для Украины будет проголосована в США не раньше 17 января 2024 года. Это если вообще она будет проголосована", — отметила директор "ЦПК".

Она указала, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон привязал поддержку Украины и Израиля к финансированию стены на границе с Мексикой и уменьшению финансирования налоговой администрации США. По словам Каленюк, голосование такого пакета – "политический суицид" для Байдена, поскольку ухудшает его шансы переизбраться на второй президентский срок.

Чем грозит Украине закон о бюджете США без поддержки государства

"Мы с вами в большой беде. Без прямой поддержки из США наша экономика рассыплется, как карточный дом уже очень быстро. Без военного финансирования из США у наших защитников на фронте не будет оружия, чтобы воевать. Поставки оборудования за последние два месяца существенно уменьшились и без этого саплементала будут таять на глазах", – отметила глава "ЦПК".

В своем сообщении она поинтересовалась, какой план действий имеет власть для спасения в сложившейся ситуации.

Что известно о подписанном Байденом законе

16 ноября Байден подписал закон о временном финансировании правительства сроком на два месяца, чтобы предотвратить шатдаун. Закон не предусматривает дополнительной помощи для Украины и Израиля. Предполагается, что финансирование американского правительства будет сохраняться на текущем уровне, пока будет обсуждаться будущий долгосрочный пакет.

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