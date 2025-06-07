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Мы в самом начале Третьей мировой - Берлинская сделала жуткий прогноз
Украина и мир вошли в новую фазу войны, которая охватывает не только фронты, но и информационное пространство, экономику и киберпространство.
Третья мировая войнауже продолжается, и хотя боевые действия пока локализованы, настоящая битва идет за сознание людей, контроль над информацией и технологическое превосходство.
Об этом заявила украинский общественный деятель и руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская в своем Telegram.
По ее словам, новая война уже идет — во многих доменах: физическом, информационном, экономическом и киберпространстве.
«Мы в самом начале Третьей мировой. Она будет идти в разных доменах — видимых и невидимых. Ракетами и кибератаками, в экономике и дронами. Самое главное — информационно, в головах людей. Активно и с временными затишьями. Иногда война даже будет называться „перемирие“. Но это лишь время подготовки к новой фазе, повышение ставок», — написала Берлинская.
Она отметила, что Украина — не единственное поле битвы в этой цивилизационной борьбе, однако именно наша страна сейчас оказалась в ее центре.
«Не только наша страна будет полем битвы цивилизаций, но мы — первое и одно из главных полей битв», — подчеркнула она.
Берлинская поделилась собственными ощущениями и страхами, рассказав, что каждый ее день полон борьбы за время, которого критически не хватает.
«Каждый день мой наполнен словом „успеть“. Я просто хочу успеть сделать больше для нашей защиты. Успеть выиграть нам время. Потому что надвигается темная туча еще значительно более тяжелых времен. Наша команда уже выиграла для общества много времени», — отметила она.
По ее словам, именно развитие аэроразведки и дроновых технологий с 2014 года сыграло решающую роль в сдерживании врага.
«Иногда командиры подразделений БПЛА говорят: если бы вы не развивали тему дронов с 2014, а еще больше с 2022 — противник уже стоял бы по Днепру. Или под Киевом», — пишет она.
Однако сейчас, по словам активистки, ситуация обостряется. Враг усиливается, а украинское общество, уставшее от войны, постепенно теряет мобилизационный ресурс.
«Время высыпается с ускорением, в геометрической прогрессии. Это значит, что нужно работать еще быстрее. В разы. Вокруг — иллюзия мирных городов, работающих банков и ресторанов, летнего вайба. Но это — именно иллюзия. Которая может треснуть как стекло, в считанные месяцы, если фронт посыплется. А фронт уже постепенно сыплется», — предостерегает она.
Берлинская подчеркивает, что в тылу становится все меньше поддержки для фронта, тогда как российские силы продолжают атаковать, играя на истощение.
«При всей внешней иллюзии мирных городов — ситуация сейчас значительно хуже, чем летом 2022, три года назад. Потому что тогда были сотни тысяч заряженных, духовитых людей — сейчас их все меньше. Погибшие, раненые, без вести пропавшие, пленные», — пишет она.
Несмотря на все, Берлинская верит, что ситуацию еще можно удержать. Но для этого нужно немедленно активизироваться всем, без исключения.
«Еще можно удержать ситуацию, если действительно включиться и работать в пользу фронта. В пользу тех, кто живым щитом удерживает цунами маньячных легионов от нас. Работать, нон-стоп. Всем. Нужно успеть», — заключает она.
Напомним, мировые пророки и ясновидящие предупреждают о серьезной угрозе глобального масштаба — начало Третьей мировой войны уже к концу 2025 года.
ранее мы писали о том, что в апреле 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что поражение Украины в войне с Россией может привести к началу Третьей мировой войны.Он призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить военную помощь.
Кроме того, сейчас большинство жителей США и Западной Европы считают, что Третья мировая война с Россией возможна уже через 5-10 лет- и она будет ядерной.