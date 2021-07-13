"Мы в тупике": во Франции считают, что решение вопроса Донбасса не зависит от формата

"Мы в тупике": во Франции считают, что решение вопроса Донбасса не зависит от формата

"Нормандский формат" существует уже семь лет. Но главная цель — урегулирование конфликта, завершение войны и заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса — так и не была достигнута.

Франция, включая президента Макрона, очень предана установлению мира на Донбассе и прилагает много энергии, времени, политического влияния вместе с немецкими партнерами, пытаясь решить этот неразрешенный конфликт.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua.

"Сначала мы должны отделить Крым и Донбасс. "Нормандский формат "- это про Донбасс. Крым — это другая тема. Так, сейчас мы в тупике, к сожалению. Ситуация неположительная. Мы пытаемся разблокировать эту ситуацию. Как я уже говорил, мы работаем на всех уровнях — консульском, министерском, и, если это возможно, на уровне лидеров. И мы это продолжаем, потому что нет других мыслей, кроме как обеспечить мир на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах ", — отметил он.

Также дипломат уверен, что проблема не в формате. Но Франция готова к любому варианту, готова рассмотреть любую из возможностей. Например, пересмотреть "нормандский формат", Минские договоренности, создать другую платформу, пригласив другие страны (США, Великобританию, Канаду).

"В этом, если быть честным, мы абсолютно агностические. Мы хотим быть прагматичными. Наша позиция заключается в том, что проблема не в формате. Это было бы очень просто, к сожалению. Итак, проблема не в формате. Мы готовы к любому варианту, готовы рассмотреть любую из возможностей. С нашей стороны нет никакой плохой воли. Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание к миру ", — сказал де Понсен.

Напомним:

Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил, что для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина.

В то же время перед Днем Независимости Украины в ООС продолжают работать снайперы, гибнут украинские военные.

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