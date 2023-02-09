"Мы вернем Европе уверенный мир": Зеленский призвал предоставить Украине дальнобойное оружие, самолеты, танки ради победы

Действующее континентальное союзничество в Европе – это потребность всех европейцев.

Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Скорее закончить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть", — сказал украинский лидер, — говорится в сообщении в его официальных социальных сетях.

«Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, что раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир», — резюмировал глава украинского государства.

Напомним, что канцлер Германии Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько ей потребуется".

"Россия не должна выиграть эту войну", – сказал Шольц.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Украины в построении справедливого мира.

Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции”, — отметил Макрон.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Британию. Он призвал предоставить Украине современные истребители и создать коалицию самолетов. Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

Читайте также: