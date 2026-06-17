«Мы вернемся к бомбардировкам»: Трамп сделал громкое заявление об Иране

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп снова озвучил ряд угроз в адрес Ирана, «если они не будут вести себя как следует».

Об этом он высказался в ходе общения с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, пишет The Guardian.

По его словам, соглашение с Тегераном — «еще не окончательное решение — это меморандум о взаимопонимании».

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«Если мне это не понравится, если они не поведут себя должным образом, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы просто голову. Ладно, потому что они вели себя плохо 47 лет», — высказался американский лидер.

В то же время Трамп выразил восторг о переговорах с Ираном. Он утверждает, что остановил мировую депрессию, за которую выступали некоторые глупые люди.

Напомним, на днях Трамп заявил, что Ормузский пролив вновь открывается для танкеров. По его словам, загруженные нефтью суда следуют так называемому южному «шоссе», которое он назвал «абсолютно безопасным, надежным и чистым».

Также, по его словам, Иран отказался от ядерного оружия. Историю о том, что Вашингтон заплатит Тегерану 300 миллионов долларов, он назвал «феечной новостью».

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