"Мы вежливые люди": Лавров о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Беларусью

"Мы вежливые люди": Лавров о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству с Беларусью

Известно, что Россия и Беларусь ранее уже договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность присоединения Казахстана к Союзному государству с Беларусью.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"К нас нет привычки кого-то насильно зазывать. Мы вежливые люди", – заявил Лавров.

Стоит отметить, что глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя вероятность нового привлечения ОДКБ после Казахстана, также выразил надежду, что военных больше не придется применять, но "надо держать порох сухим" (быть всегда готовым дать отпор врагу. – ред.).

Напомним, военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные странами 6 января для подавления протестов в Казахстане, 13 января приступили к выводу сил и передаче важных объектов местным правоохранительным органам. Предварительно на вывод "миротворцев" понадобится 10 дней.

Как сообщалось, Путин доволен действиями ОДКБ в Казахстане.

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