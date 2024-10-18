Мы видим три разных пути: Зеленский о сотрудничестве с США после выборов

Владимир Зеленский признает, что результат выборов в США будет решающим для будущего Украины и ее амбиций по НАТО.

Скоро в США пройдут выборы, по результатам которых изберут нового президента. Президент Владимир Зеленский признал, что результат этих выборов в следующем месяце будет решающим для будущего Украины и ее амбиций по НАТО.

Об этом украинский лидер сказал изданию Financial Times, с которым пообщался после брифинга 27 лидеров ЕС о своем плане в Брюсселе.

Financial Times отмечает, что вице-президент и кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Гаррис заявила, что в будущем обсудит членство Украины в НАТО, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только его выберут.

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"Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов (в США – 24 Канал)...Мы видим три разных пути вперед", – сказал Зеленский.

Одним из таких путей, по словам украинского президента, будет продолжение поддержки, но союзники все еще "боятся некоторых рисков".

"В зависимости от того, кто победит в борьбе за Белый дом," мы видим (два – ред.) других пути. Будет более положительным? Менее положительным? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", – отметил президент Украины.

Ранее сообщалось о вероятности, что президент США Джо Байден может одобрить продвижение Украины в НАТО до конца своего срока.

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