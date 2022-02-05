"Мы внимательно следим": в США подтвердили, что не считают вторжение России неотвратимым

"Мы внимательно следим": в США подтвердили, что не считают вторжение России неотвратимым

Кристина Квин считает, что введение санкций против России прямо сейчас нивелирует эффект сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристин Квин заявила, что Вашингтон не считает вторжение России в Украину неотвратимым, но обеспокоен агрессивными действиями Кремля.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Нас беспокоит то, что мы видим. Мы внимательно следим, помогаем Украине готовиться встретить российский вызов, если Москва решит прибегнуть к агрессивным действиям. Важно, чтобы Россия знала: нам известно, что она делает. Мы видим, что она делает и не доверяем ее мотивам", — отметила Квин.

По ее словам, никто не знает, что задумал Путин, поэтому "надо ждать и наблюдать".

Дипломат считает, что в 2014 году мировое сообщество неправильно отреагировало на действия РФ, что позволило ей оккупировать Крым и начало войну на Донбассе.

Минские соглашения

Квин ответила на вопрос, считает ли Минские соглашения "мертвыми".

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"Мне кажется, что они не мертвы. Политические представители недавно встречались в Европе обсудить Минские соглашения. Все стороны присутствовали — все четверо представителей "нормандского формата". Кажется, они заявили, что намерены устроить еще одну встречу. Поэтому я бы не сказала бы, что Минские соглашения мертвы", — говорит дипломат.

Санкции

Кристина Квин считает, что введение санкций против России прямо сейчас нивелирует эффект сдерживания РФ от дальнейшей агрессии в Украине. И потому, чтобы сохранить эффект сдерживания, санкции нельзя требоваться раньше времени.

"Чтобы быть этим сдерживанием их нельзя использовать пока Россия не прибегнет к действиям, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их применим раньше, мы причиним боль. РФ терпит потери и это будет меньше сдерживать ее от того, чтобы что-то сделать. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы санкции были сдерживанием. И надеемся, что Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой", — добавила она.

Ранее Кристин Квин объяснили отъезд семей американских дипломатов из Украины.

Напомним, что первая группа военных из США прибыла в Германию.

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