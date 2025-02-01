"Мы, возможно, сделаем что-нибудь значительное для окончания войны": Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление об окончании войны.

"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-нибудь значительное для окончания войны", — заявил глава американской нации во время пресс-конференции в стенах Белого дома.

Слова Трампа цитирует Fox News.

Также он отметил, что уже ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны. Тем не менее, американский лидер традиционно не поделился деталями своего плана.

Добавим, что во время пресс-конференции американский президент пообещал ввести импортные пошлины на товары из ЕС, потому что Брюссель, по его словам, ужасно относится к США.

Также читайте Перед администрацией Трампа стоят два сложных вопроса: американский эксперт о Путине и переговорах

К тому же он хочет "что-то сделать с Венесуэлой".

Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что контактов между президентом Трампом и российским диктатором еще не было.

Читайте также: