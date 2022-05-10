"Мы все этого хотим": в Бундестаге выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

Спикер Бундестага Бербель Бас поддерживает ускорение процесса предоставления Украине членства в Евросоюзе.
Глава немецкого Бундестага Бербель Бас призвала ускорить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, чтобы можно было увидеть реальную перспективу.
Об этом она заявила в интервью ZDF после визита в Киев.
По ее словам, для Киева очень важно иметь дорожную карту и график, чтобы понимать, когда и каким критериям нужно отвечать.
"Надеюсь, это не займет десятилетие… потому что, в конце концов, мы все хотим, чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее", – сказала Бас.
Она заявила, что оптимистично настроена и добавила, что украинцы хоть и устали, но все равно исполнены решимости защищать свой народ и страну.
"Они не сдаются и хотят вступить в ЕС", – добавила Бербель Басс.
Напомним, Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС.
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