"Мы все понимаем": Зеленский прокомментировал отмену поездки Байдена в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в мире все понимают, почему президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию, которая должна была стать завершающим зарубежным визитом его каденции.

Об этом он сказал в комментарии журналистам по результатам встреч в Германии и Италии.

Президент выразил соболезнования народу Соединенных Штатов и их президенту в связи с разрушительными пожарами в Калифорнии.

"Американцы поддерживали Украину в самый сложный момент. И сейчас непростой момент для всего американского народа, для президента. И мы поддерживаем их и понимаем, почему нет президента — он должен был быть в Италии с визитом. Все все понимают".

Напомним, пожар в Лос-Анджелесе: бушует третьи сутки. Уничтожены 1300 домов, есть погибшие. Десятки тысяч человек эвакуированы из-за угрозы распространения огня.

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