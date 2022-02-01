"Мы все равно всех победим": Зеленский прокомментировал выполнение "Минских соглашений"

Украина рассматривает возможность двусторонних и трехсторонних форматов переговоров с государством-агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина выполняет "Минские договоренности".

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Об этом он сказал 1 февраля на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я уже не помню, кто подписал "Минские соглашения", но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы — ответственная страна и несем ответственность за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям. Я понимаю, что такое "Минские соглашения", которые были "рождены" "нормандским форматом". По состоянию на сегодняшний день "нормандский формат", к сожалению или не к сожалению, это — единственная площадка, на которой могут встретиться лидеры. По крайней мере, сейчас встретились советники и немного уменьшился градус напряжения. Никто не говорит, что сняты все вопросы, но тем не менее, там мы договорились о режиме прекращения огня. Я не говорю, что это — идеально, но это возможная площадка для переговоров. Мы боремся за то, чтобы хоть что-то работало, чтобы лидеры четырех стран собрались. Но вы знаете, лидер какой страны не хочет собираться", — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть разные подходы и видения выполнения "Минских соглашений".

"Я не хочу говорить о пунктах "Минских соглашений". Есть разные чтения, я не доволен всеми пунктами, мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов, но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что должно деоккупировать наши территории. С другой стороны, мы ведем много переговоров по другим форматам — трехсторонним и двусторонним. И это непросто. Но никто не жалуется, мы все равно всех победим", — сказал Зеленский.

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