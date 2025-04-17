«Мы все в этом дерьме»: Каспаров разнес российских оппозиционеров за молчание о войне

Российский оппозиционер Гарри Каспаров / © Getty Images

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Российский оппозиционер Гарри Каспаров жестко раскритиковал других уехавших из РФ оппозиционеров за их бездействие в контексте войны против Украины. В то время как дело оппозиции — кричать, что убийства не могут быть обыденностью, и что президент России Владимир Путин — военный преступник.

Об этом Каспаров написал на своей Facebook-странице.

Гросмейстер акцентировал, что позиция многих его коллег по эмиграции не выдерживает никакой критики. У Каспарова вызывает удивление вечная попытка остаться в белых перчатках — «мы ни при чем».

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«Вы при чем. Мы все в этом дерьме, это дерьмо лежит на нас всех. Хватит делать вид, что вы к этому не имеете отношения. Чем дольше вы притворяетесь, тем больше становитесь соучастниками путинских преступлений», — подчеркнул автор сообщения, обращаясь к другим российским оппозиционерам.

Он отметил, что с каждым российским ударом по Украине рассыпается в пыль позорная ложь о «войне Путина».

«Это не война Путина. Это война России», — указал Каспаров.

Он призвал российских оппозиционеров прекратить врать Западу, что в РФ есть антивоенное движение.

«Есть какое-то количество приличных людей, которые молчат. Но это все равно единицы на общем фоне. Кто-то сидит в тюрьмах — но и они попали туда не потому, что мечтали о подвиге. Таких героев, как Скобов и Горинов, — считаные единицы», — говорится в сообщении гроссмейстера.

По словам Каспарова, историческая вина за происходящее «на всех нас», но куда большая вина лежит на тех, кто, сидя на грантах, пытается обманывать западное общественное мнение, продолжая рассказывать сказки о том, что есть какая-то «другая Россия», которой нет».

Оппозиционер указал, что война стала обыденностью, а убийства стали обычными. И дело оппозиции – кричать, что убийства не могут быть обыденностью.

«Путин — военный преступник, и все люди, работающие на Путина, — военные преступники. Любая попытка смазать эту картину делает человека тоже соучастником», — подчеркнул Каспаров.

«Сегодняшняя путинская Россия — это враг, как фашистская Германия. Поэтому нужно помогать Украине выиграть войну, и да, нужно дать Украине ракеты, которые будут лететь по Москва-Сити. Это принципиальная позиция, которую должен занимать любой человек, считающий себя русским патриотом», — резюмировал оппозиционер.

К слову, одним из немногих российских оппозиционеров, выступающим против войны РФ и активно поддерживающим Украину, является экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. В декабре 2024 года он высказал мнение, что после перемирия с Украиной в течение двух последующих лет Россия может начать войну со странами Балтии или Польшей.