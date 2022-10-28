28 октября в этот день украинцы отмечают освобождение Украины от нацистских оккупантов.

Об этом шла речь в ежедневном вечернем обращении главы украинского государства.

«Мы чтим украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов», — сказал президент.

Зло, что, казалось, в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла. Становится на ноги. Становится возможным.

Форма зла стала иной, но сущность осталась неизменной. Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащита. Как и 80 лет назад, украинский народ встает на оборону родной земли. И враждебный план блицкрига становится провалом.

Зло всегда действует одинаково. Убивает гражданское население, уверяя, что избивает только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря. И Сырец становится Аленовкой. Уничтожает города и деревни. И Корюковка становится Бучей.

Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом.

Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков.

«День освобождения Украины от нацистов в 247 день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины. Захваченная территория становится свободной. Так всегда было в прошлом, так точно будет в будущем. В будущем Херсон, Донбасс, Луганск, Крым. Ибо всегда наша земля становится свободной. Сопротивление становится гордостью. Борьба становится победой. А Украина становится единой!», – резюмировал глава украинского государства.

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ потеряла в Украине больше техники, чем у некоторых армий мира.

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