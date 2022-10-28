Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о важной и памятной дате.
28 октября в этот день украинцы отмечают освобождение Украины от нацистских оккупантов.
Об этом шла речь в ежедневном вечернем обращении главы украинского государства.
«Мы чтим украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов», — сказал президент.
- Зло, что, казалось, в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла. Становится на ноги. Становится возможным.
- Форма зла стала иной, но сущность осталась неизменной. Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащита. Как и 80 лет назад, украинский народ встает на оборону родной земли. И враждебный план блицкрига становится провалом.
- Зло всегда действует одинаково. Убивает гражданское население, уверяя, что избивает только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря. И Сырец становится Аленовкой. Уничтожает города и деревни. И Корюковка становится Бучей.
- Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом.
- Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков.
«День освобождения Украины от нацистов в 247 день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины. Захваченная территория становится свободной. Так всегда было в прошлом, так точно будет в будущем. В будущем Херсон, Донбасс, Луганск, Крым. Ибо всегда наша земля становится свободной. Сопротивление становится гордостью. Борьба становится победой. А Украина становится единой!», – резюмировал глава украинского государства.
Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ потеряла в Украине больше техники, чем у некоторых армий мира.
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