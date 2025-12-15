"Мы являемся свидетелями "Мюнхена-2": Ющенко высказался о мирных переговорах

Третий президент Украины Виктор Ющенко / © ТСН

Нынешняя ситуация с мирными переговорами похожа на подписание Мюнхенского мирного соглашения в 1938 году.

Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в комментарии «Новости.LIVE», комментируя мирные переговоры.

«Мне кажется, что мы являемся свидетелями „Мюнхена-2“, — сказал он.

Ющенко напомнил, как тогда европейские страны пошли на умиротворение Гитлера и отдали ему часть Чехословакии в обмен на прекращение войны, но уже через год началась Вторая мировая.

Ющенко подверг критике позицию демократических стран, которые сейчас идут на уступки Путину и вместо того, чтобы ограничивать агрессора, ограничивают Украину и ее суверенитет.

«И здесь хочется, знаете, еще раз Черчилля вспомнить, который говорил: „История — это хорошая учительница. Только сегодня ее попались бездарные ученики“, — подытожил он.

Напомним, топдипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, в то же время предостерегла рискованный, по ее мнению, шаг в направлении возможного соглашения. Об этом она сказала 15 декабря, прибывая на заседание глав МИД ЕС в Брюсселе. Каллас предостерегла от сдачи Донбасса Путину.

Ранее издание BILD писало о том, что переговоры по Украине резко активизировались. Сейчас они происходят наиболее интенсивно, чем раньше, начиная с февраля 2022-го. По данным собеседника, Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского на фоне внутреннего политического ослабления президента Украины из-за коррупционного скандала.