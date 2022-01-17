"Мы за этим не следим": в Кремле отреагировали на возвращение Порошенко в Украину

"Мы за этим не следим": в Кремле отреагировали на возвращение Порошенко в Украину

В России заявляют, что якобы "политическим оппонентам Зеленского сейчас приходится нелегко".

В Кремле заявили, что они не следят за ситуацией с возвращением в Украину подозреваемого в госизмене экспрезидента Петра Порошенко.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское информагентство ТАСС.

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"Нет, мы за этим не следим", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Порошенко сейчас один из политических оппонентов действующего президента Украины Владимира Зеленского". В то же время в Кремле говорят, что "это не повод для того, чтобы они внимательно за этим следили".

"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко в Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", — заявил Песков.

Напомним, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене.

Экспрезидент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

Уже в 11:00 в Печерском суде Киева должно было начаться заседание по избранию экспрезиденту меры пресечения.

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