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«Мы зарабатываем большие деньги»: Трамп шокировал заявлением о войне в Украине
Трамп заговорил о миллиардных заработках США на войне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получает значительные доходы от продажи оружия европейским странам, закупающим американское вооружение для передачи Украине.
Об этом глава Белого дома хвастался в интервью телеканалу Fox News.
В ходе беседы с журналисткой президент подчеркнул, что Америка продает партнерам в Европе военную технику по полной стоимости и «не предоставляет никаких скидок».
«Думаю, в большинстве своем они передают ее Украине. Но мы продаем оружие по полной цене, не производим скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне все равно. Я этого не хочу», — заявил Трамп.
По его словам, война России против Украины напрямую не влияет на Штаты. Американская сторона получает полную оплату за проданное вооружение и благодаря этому имеет значительные прибыли, добавил Трамп.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что США хотят надавить на страны НАТО с просьбой увеличить финансирование военной помощи Киеву. Точная сумма, которую стремятся привлечь в Вашингтоне, пока неизвестна. Источники сообщили о существующем дефиците финансирования в размере около 2 млрд долларов для уже утвержденных пакетов вооружения.