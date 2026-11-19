Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получает значительные доходы от продажи оружия европейским странам, закупающим американское вооружение для передачи Украине.

Об этом глава Белого дома хвастался в интервью телеканалу Fox News.

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В ходе беседы с журналисткой президент подчеркнул, что Америка продает партнерам в Европе военную технику по полной стоимости и «не предоставляет никаких скидок».

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«Думаю, в большинстве своем они передают ее Украине. Но мы продаем оружие по полной цене, не производим скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне все равно. Я этого не хочу», — заявил Трамп.

По его словам, война России против Украины напрямую не влияет на Штаты. Американская сторона получает полную оплату за проданное вооружение и благодаря этому имеет значительные прибыли, добавил Трамп.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что США хотят надавить на страны НАТО с просьбой увеличить финансирование военной помощи Киеву. Точная сумма, которую стремятся привлечь в Вашингтоне, пока неизвестна. Источники сообщили о существующем дефиците финансирования в размере около 2 млрд долларов для уже утвержденных пакетов вооружения.

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