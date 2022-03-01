"Мы защищаем свое право жить" — Зеленский об обороне Украины от нападения российских войск

"Мы защищаем свое право жить" — Зеленский об обороне Украины от нападения российских войск

Зеленский заявил, что сейчас от пуль РФ погибают дети.

Украина защищается от нападения российских оккупантов, обстреливающих нашу территорию, потому что защищает право граждан жить.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью CNN и Reuters.

"Прежде всего, почему мы побеждаем или почему мы защищаемся. Потому что мы у себя дома, мы защищаем детей, дома. Вот, видите такой Офис президента. Вы видите, что мы действительно искренне это делаем и считаем, что должны защищать все свое "И ради будущего наших детей тоже нужно сегодня защищать. Вы видите, что никто уже не выбирает цели. Гибнут дети, гибнут уже десятки, к сожалению... Нам есть, что защищать. Мы защищаем свое право жить", — сказал Зеленский.