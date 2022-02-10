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"Мы зашли в тупик": в США не могут договориться о санкциях в отношении России

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"Мы зашли в тупик": в США не могут договориться о санкциях в отношении России

В Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2" / Associated Press

В американском Сенате не могут договориться о вторичных ограничениях.

В Сенате США зашло в тупик обсуждение законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом сообщил журналист CNN Ман Раджу.

"Я думаю, что мы зашли в тупик (по законопроекту о санкциях в отношении России – ред.)", – процитировал журналист слова председателя комитета Сената по международным отношениям Роберта Менендеса.

Он уточнил, что законопроект завис из-за того, что в Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2". Не исключено, что соответствующий процесс запустят снова.

Напомним, американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки в Украине, а также возможность дополнительной помощи Киеву в сфере кибербезопасности.

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