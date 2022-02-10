В Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2" / Associated Press

"Мы зашли в тупик": в США не могут договориться о санкциях в отношении России

"Мы зашли в тупик": в США не могут договориться о санкциях в отношении России

В американском Сенате не могут договориться о вторичных ограничениях.

В Сенате США зашло в тупик обсуждение законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом сообщил журналист CNN Ман Раджу.

"Я думаю, что мы зашли в тупик (по законопроекту о санкциях в отношении России – ред.)", – процитировал журналист слова председателя комитета Сената по международным отношениям Роберта Менендеса.

Он уточнил, что законопроект завис из-за того, что в Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2". Не исключено, что соответствующий процесс запустят снова.

“Я думаю, что это было impasse,” Сенат Foreign Relations Chairman Bob Menendez just told me of the Russia sanctions bill. Потому, что hangup is over secondary sanctions imposed on bank and over Nord Stream 2. Сыграйте, что теперь рассуждает о “дифференцированном процессе to explore” — Manu Raju (@mkraju) 10 февраля 2022

Напомним, американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки в Украине, а также возможность дополнительной помощи Киеву в сфере кибербезопасности.

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