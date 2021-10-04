"Мы живем с вами по регламенту": Разумков — о процедуре рассмотрения его отзыва с должности

"Мы живем с вами по регламенту": Разумков — о процедуре рассмотрения его отзыва с должности

"Слуги народа" собрали необходимое количество голосов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал процедуру сбора подписей за рассмотрение его отзыва с должности.

Во время заседания согласительного совета он заявил, что это будет происходить по регламенту, пишет Lb.ua.

"Подписные листы были выданы в тот же день, даже два пакета, чтобы всем хватило, ну, чтобы "наверняка". Вижу в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедуры, в том числе и отзыв головы Верховной Рады, будет происходить по регламенту. Иного не будет", - сказал спикер парламента.

Разумков отметил: "пока я голова Верховной Рады, здесь будет работать закон".

"Потом что будет — посмотрим. Может, будем делать так, как это происходило в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать", — заявил он.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Впоследствии Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтобы обсудить его "неудовлетворительной" работу за два года на посту спикера.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали уже более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента.

Новости недели: сборы в Трускавце - "Слуги народа" начнут процедуру отзыва Разумкова

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