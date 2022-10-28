Мы знаем, что все оккупанты убегают с нашей земли одинаково.

Сегодня единственной тактикой России стал террор.
Об этом в обращении к украинской нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Единственным возможным финалом такой тактики станет поражение. Террор стал доказательством их слабости и тестом нашей стойкости.
«Нас не сломают обстрелы. Страшнее вражеских ракет в нашем небе – услышать вражеский гимн на нашей земле. Нас не испугает тьма. Темные времена для нас не без света, а без воли. Наши военные – крепкие, волонтеры – неутомимые, партнеры – надежные, а люди – несокрушимые», — сказал глава государства.
Самоназначенные «губернаторы» заканчивают все равно. Рейхскомиссариаты и квазиреспублики умирают одинаково. И во всех наших городах обязательно будут наши флаги. И «Юнкерсы» и дроны-камикадзе падают одинаково. И в нашем небе обязательно будут наши птицы, наша голубизна, наша «Мечта»!
«Слава всем, кто сражался с нацизмом в годы Второй мировой войны! Слава всем, кто дерется за Украину сегодня! Слава нашему народу, вошедшему в историю! Слава Украине!», – резюмировал Зеленский.
Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ потеряла в Украине больше техники, чем у некоторых армий мира.
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