Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Мы знали, что это может произойти": в ЕС прокомментировали хакерскую атаку на украинские правительственные сайты

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы знали, что это может произойти": в ЕС прокомментировали хакерскую атаку на украинские правительственные сайты

Associated Press

Руководитель европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС поможет Украине противодействовать этой кибератаке.

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель осудил кибератаки на государственные сайты Украины.

Как сообщает Reuters, Боррель заявил, что сотрудники Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности и органов по кибербезопасности проведут встречу, чтобы решить, как отреагировать и помочь Киеву.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противодействовать этой кибератаке. Печально, мы знали, что это может произойти... Сложно сказать (кто стоит за этим). Я не могу винить кого-либо, поскольку нет доказательства, но мы можем предположить", — сказал журналистам в рамках встречи министров иностранных дел ЕС высокий представитель ЕС.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде сказала, что Запад должен противодействовать любой российской агрессии. В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что на следующей неделе посетит Москву, где проведет переговоры по поводу кризиса вокруг Украины.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, утечки персональных данных не произошло.

Хакерская атака: некоторые правительственные сайты еще восстанавливают

Хакерская атака: некоторые правительственные сайты еще восстанавливают
Следующая публикация