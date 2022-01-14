"Мы знали, что это может произойти": в ЕС прокомментировали хакерскую атаку на украинские правительственные сайты

"Мы знали, что это может произойти": в ЕС прокомментировали хакерскую атаку на украинские правительственные сайты

Руководитель европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС поможет Украине противодействовать этой кибератаке.

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель осудил кибератаки на государственные сайты Украины.

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Как сообщает Reuters, Боррель заявил, что сотрудники Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности и органов по кибербезопасности проведут встречу, чтобы решить, как отреагировать и помочь Киеву.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противодействовать этой кибератаке. Печально, мы знали, что это может произойти... Сложно сказать (кто стоит за этим). Я не могу винить кого-либо, поскольку нет доказательства, но мы можем предположить", — сказал журналистам в рамках встречи министров иностранных дел ЕС высокий представитель ЕС.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде сказала, что Запад должен противодействовать любой российской агрессии. В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что на следующей неделе посетит Москву, где проведет переговоры по поводу кризиса вокруг Украины.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, утечки персональных данных не произошло.