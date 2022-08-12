"Мяч будет на стороне Украины": эксперт спрогнозировал, когда Путин попытается предложить "плохой мир"

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на мирные переговоры с Украиной в ноябре 2022 года. Это может произойти в случае получения украинскими войсками стратегического превосходства в Херсонской области.

Если Путин хочет сохранить какое-либо влияние на НАТО, ему придется договариваться как с Западом, так и с Украиной.

Об этом британский эксперт по Украине Тимоти Эш написал в своей колонке на сайте "НВ".

Такие переговоры могут быть инициированы уже до зимы, ведь военный потенциал России существенно истощился, а наступление вражеских войск замедлилось.

"Вероятнее всего то, что битва за Херсон закончится в течение следующих нескольких месяцев, а затем, после первой попытки осенью нагнуть Европу по энергетическому вопросу, Путин предложит какой-то мир – примерно – в ноябре. Мяч будет на стороне Украины – согласиться ли снова на плохой мир (как это было с "Минском-1" или "Минском-2") — или продолжать борьбу", — высказал мнение эксперт.

"У меня такое ощущение, что на этот раз вокруг Украины гораздо больше единства и решимости бороться, пока не будет возвращено гораздо больше территории – юг, Запорожье и порты Херсонской области – ключевые. Это то, что может обеспечить Украине укрепление мира", – отметил Эш.

По его убеждению, по сравнению с условиями, при которых подписывались первые и вторые Минские соглашения, новые договоренности будут заключаться или на условиях равенства, или преимущества украинской стороны. Это, прежде всего, связано с тем, что военная мощь обеих сторон сейчас очень отличается от той, которая была в 2014 году. Так, Украина получила от Запада необходимое вооружение и имеет преимущество в "общей военной динамике".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что обстреливая Запорожскую АЭС, россияне хотят создать переговорную площадку с Украиной.

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