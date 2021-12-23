"Мяч на их стороне": Путин рассказал о реакции США дать Москве гарантии о "безопасности"

"Мяч на их стороне": Путин рассказал о реакции США дать Москве гарантии о "безопасности"

Путин говорит, что в Москве видят готовность Вашингтона начать эту дискуссию.

Президент России Владимир Путин, заявлявший, что требования Москвы к США и НАТО не являются ультиматумом, положительно оценивает реакцию Штатов на так называемый проект "гарантий безопасности" Москвы.

Об этом он сказал на пресс-конференции 23 декабря.

По его словам, мол Россия заботится о своей безопасности, а потому хочет понимать, как она будет обеспечена. Якобы по этой причине, как уточнил Путин, Москва и выдвинула ряд требований и, мол, американская сторона готова к началу дискуссии.

"Поэтому без всяких уловок мы прямо подняли вопрос: никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне – они должны нам что-то ответить. В общем, мы видим пока положительную реакцию. Американский партнер нам говорит о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этим переговорам в начале года в Женеве", — сказал Путин.

Глава Кремля уточнил, что для переговоров уже определены представители, которые будут представлять РФ и США.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва проведет из США три раунда переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", первый из которых может состояться уже в начале 2022 года.

Ранее МИД РФ опубликовал текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".