"Мяч на стороне Путина": Рютте сделал неожиданное заявление перед саммитом на Аляске

Марк Рютте / © Getty Images

США, Европа и Украина выступают единственным фронтом в стремлении мира накануне саммита на Аляске.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в сети Х.

«Великолепный звонок с Дональдом Трампом, Зеленским и европейскими лидерами накануне встречи президента Трампа с Путиным на Аляске. Мы единственные в стремлении прекратить эту ужасную войну против Украины и достичь справедливого и продолжительного мира. Ценю лидерство Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками. Мяч теперь на стороне Путина», — написал Рютте.

Сообщение Марка Рютте в сетиХ. / © Скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти общих принципах из США для завершения войны и подчеркнул, что главной темой саммита на Аляске должно стать немедленное прекращение огня.

А уже 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Местом переговоров стала объединенная военная база «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж.