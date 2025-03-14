Мяч снова на стороне Запада: Путин намерен заставить мир играть по его правилам

После того как на переговорах с США в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня, главы западных государств в один голос заявили, что теперь "мяч на стороне России" и выразили надежду, что Путин последует примеру Украины. Но кремлевский диктатор, похоже, играет по своим правилам, которые хочет навязать не только Украине, но и Западу.

Об этом пишет The Guardian.

"Вместо того, чтобы начать игру, Путин взял мяч, нацарапал на нем новый список условий и швырнул его обратно, заявив, что игра не может продолжаться, пока другая сторона не начнет играть по его правилам", – говорится в статье.

На пресс-конференции в Кремле Путин заявил, что "идея правильная, и мы ее, безусловно, поддерживаем". Последовавшее за этим "но" развеяло все иллюзии, если они еще у кого-то были, о том, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто легко и быстро.

По словам Путина, "есть вопросы", которые России и США необходимо обсудить, прежде чем сесть за стол переговоров. Кроме того, он высказал "опасения", что Украина использует месяц передышки для того, чтобы мобилизовать силы и перевооружиться, поэтому на время прекращения огня Запад должен прекратить поставки оружия Киеву.

"Послание было ясным: Россия не собиралась останавливать собственное перевооружение. Украина опасается, что Путин готовится сделать именно то, в чем он обвиняет Киев: использовать прекращение огня для перевооружения и усиления своей армии на случай, если переговоры провалятся", – отмечают авторы статьи.

За последний месяц геополитический ландшафт резко изменился в пользу российского лидера, поскольку Дональд Трамп изменил внешнюю политику США в пользу Москвы, одновременно обострив отношения со своими союзниками.

Однако выдвижение совместного предложения о прекращении огня со стороны США и Украины изменило ситуацию, заставив Путина искать компромисс между растущим напряжением между его амбициями по захвату Украины и попытками наладить отношения с Трампом.

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Избегая прямого отказа Трампу, Путин, вероятно, пытается выиграть время, балансируя на грани между открытой конфронтацией с Трампом и навязыванием собственных жестких правил игры. Фактически это означает затягивание переговоров.

"Путин использовал одну из своих любимых фраз: твердое "да" с последующим "но"", – пошутил один из российских политических обозревателей.

Президент Украины Владимир Зеленский воспринял ответ Путина как очередной циничный трюк, назвав его очередной манипуляцией. По его словам, Путин "боится прямо сказать Трампу, что хочет продолжать войну". Он обвинил российского диктатора в том, что тот выдвигает такие условия для прекращения огня, которые заведомо неприемлемы или невыполнимы, с одной целью – затянуть переговоры как можно дольше.

"Москва давно преуспела в затягивании переговоров и использует знакомую тактику – дать ровно столько надежды на прогресс, чтобы продолжать переговоры, избегая при этом крупных уступок", – пишет издание.

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Ожидается, что Москва будет настаивать на соглашении с масштабными уступками со стороны Киева и его союзников, включая демилитаризацию Украины, прекращение западной военной помощи и гарантии внеблокового статуса Киева. Введение иностранных миротворцев в Украину также неприемлемо для Кремля.

Кроме того Россия, вероятно, будет добиваться международного признания своих претензий на Крым и четыре области Украины, которые ей удалось частично оккупировать за три года войны. Путин может даже потребовать ограничить военное присутствие НАТО в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года, когда началось его расширение на бывшие государства коммунистического лагеря.

По мнению политического аналитика Фонда Карнеги Александра Баунова, у Трампа осталось "не так много" рычагов давления, чтобы повлиять на Россию, если она откажется от прекращения огня или будет тянуть время, имитируя переговоры.

"Столкнувшись с реальностью, что у него нет реальных рычагов воздействия на Путина для быстрой сделки, Трамп может снова объединиться с российским лидером — превратив требования Путина в совместную повестку дня", – предостерег аналитик.

Напомним, администрация Трампа может стремиться к быстрой перезагрузке отношений с Россией, что ставит под угрозу интересы Украины и может сделать Киев разменной монетой. Присутствие украинских военных в Курской области стало неудобным фактором для Белого дома.

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