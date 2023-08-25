"Мяч запущен": в Британии считают, что после смерти Пригожина Путина заменят, "его дни сочтены"

Олигархи и элита больше не видят в диктаторе надежного гаранта своего статуса.

Глава британского парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд выразил мнение о том, что с гибелью главаря "Вагнера" Евгения Пригожина дни диктора РФ Владимира Путина "очень сильно сочтены". Что больше – глава Кремля руководит из-за страха, а не лояльности. Потому его изменят.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Эллвуд отмечает, что не согласен с мнением некоторых аналитиков, что после ликвидации главы ЧВК "главная угроза для Путина исчезла" и он даже может стать сильнее. В то же время он заявил: "устранение инакомыслящих в таких масштабах, как сейчас делает Путин", свидетельствует о том, что его доверие к ближайшему окружению исчезло.

По словам британского политика, сейчас в Российской Федерации олигархи и элита больше не видят в президенте надежного гаранта своего статуса.

"Возможно, Пригожин и мертв, но ущерб нанесен, потому что он поднял занавес над тем, насколько плохо шло вторжение Путина в Украину", – сказал Эллвуд.

Депутат отмечает, что кремлевский диктатор глубоко унижен на многих фронтах. Ведь "Вагнер" был "очень грозным подразделением" в Украине и одним из немногих компетентных российских боевых подразделений. Впрочем, сейчас этого нет.

"Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется. Я подозреваю, что его заменят. Возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже запущен. Я подозреваю, что дни Путина очень сильно сочтены", – отметил он.

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Как сообщалось, российский диктатор заявил, что Евгений Пригожин допустил серьезные ошибки. Вместе с тем Путин заявил, что "вагнеровцы" внесли вклад "в общее дело".

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