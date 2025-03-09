"Мясник из Белого дома": экспрезидент Румынии подверг резкой критике Трампа

Бэсеску утверждает, что Трамп действует в интересах Кремля и вместе с Путиным стремится к капитуляции Украины.

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску жестко высказался в адрес Дональда Трампа, назвав его "мясником из Белого дома" и обвинив в сознательном ослаблении обороноспособности Украины в пользу России.

В своем сообщении в Facebook Бэсеску утверждает, что Трамп действует в интересах Кремля и вместе с Путиным стремится к капитуляции Украины, что, по его мнению, откроет России путь в Молдову и восточный фланг ЕС.

"Мясник из Белого дома! Беззастенчиво лгая, Трамп объясняет миру, что Путин не является агрессором и что он стремится к миру. На самом же деле Трамп сознательно ослабляет обороноспособность Украины, чтобы Путин мог днем ​​и ночью наносить неспровоцированные удары по городам и критической инфраструктуре. Цель тандема Трамп-Путин – капитуляция Украины. Это открывает России доступ к Республике Молдова и восточному флангу ЕС.", – заявил Бэсеску.

Он также подчеркнул, что Румыния должна поддерживать Украину необходимыми ресурсами, чтобы она могла существовать и вести переговоры о приемлемом мире.

"Мы обязаны предоставить Украине необходимые ресурсы, чтобы страна могла существовать и вести переговоры о приемлемом мире. Это будет нелегко, имея в оппонентах братство Трампа и Путина", – подчеркнул он.

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Бывший румынский лидер также предположил, что политика Трампа, несмотря на лозунг Make America Great Again, фактически способствует Путину в убийствах мирных украинцев.

"Вероятно, в видении Трампа MAGA также означает поддержку Путина в убийстве тысяч беззащитных украинцев, детей, женщин и пожилых людей, под российскими и иранскими бомбами преступника Путина. MAGA! Да! Но это будет невозможно с Трампом и его стаей", — добавил Бесеску.

Ранее исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян сказал, что видит роль государства как узла поставки союзнических сил и страны, способствующей украинскому экспорту.