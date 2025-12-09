“Мы реалисты”: Зеленский сделал откровенное заявление о возвращении Крыма и вступлении в НАТО

Президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов о недавнем заявлении Дональда Трампа. Президент США в интервью утверждал, что во время первой встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным Зеленский якобы категорически заявил: «Я хочу вернуть Крым, и Украина будет в НАТО».

Президент прокомментировал эти слова, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

О НАТО и позиции союзников

Зеленский подчеркнул, что вступление в Альянс остается стратегической целью Украины, которую он считает вполне справедливым. Однако он призвал смотреть на вещи реально.

«Смотрите, мы реалисты, мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО», — отметил президент.

Он также добавил очевидный факт: Россия никогда не согласится с таким выбором Украины, что затрудняет ситуацию.

О Крыме и нехватке ресурсов

Относительно деоккупации Крымского полуострова президент был максимально откровенным. Он признал, что на данном этапе войны у Украины нет достаточного военного потенциала для проведения такой масштабной операции.

«И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно наш украинский полуостров Крым… И скажу честно, да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — констатировал Зеленский.

Что было сказано Путину

В то же время, президент не стал отрицать слова Трампа о содержании его разговора с Путиным. Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной, даже несмотря на нехватку ресурсов сегодня.

«И может, я это и сказал на первой встрече. И я считаю, что я был прав. Но я сказал это на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным», — подытожил глава государства.

Напомним, Зеленский заверил, что если РФ перестанет атаковать украинскую энергетику, то он тоже поддержит энергетическое перемирие.