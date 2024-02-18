Мюнхенская конференция безопасности: Стефанишина озвучила главные итоги для Украины

По итогам Мюнхенской конференции безопасности сформировались два ключевых месседжа в сфере обороны.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Укринформ".

Помощь Украине

Первый – это то, что европейская оборонная политика должна быть усилена, она должна быть более состоятельной и суверенной в части своей безопасности..., и эти решения уже будут приняты. А, с другой стороны, сами премьеры европейских стран подтверждают, что… нужно сейчас усилить свои усилия, чтобы передать Украине все необходимое оружие", – отметила она.

Третьим, важнейшим моментом Стефанишина назвала понимание важности решения о дополнительной помощи Украине в американском Конгрессе.

"Здесь я особенно горжусь тем, что вся Мюнхенская конференция как одна-единственная европейская команда работала с американскими делегациями – с вице-президентом Харрис, с республиканцами, с демократами, которые были здесь… Я думаю, что это очень большое усиление, чтобы когда закончится перерыв в американском Конгрессе, это решение было принято. Мы на это очень надеемся", – сказала вице-премьер.

Вступление в ЕС и НАТО

Также у Украины есть ясность о дальнейшем продвижении переговоров о членстве в ЕС, говорит Стефанишина.

"У нас есть четкая ясность относительно дальнейших решений по продвижению в направлении переговоров о членстве (Украины в ЕС – ред.) на март, синхронизировали позиции с европейскими чиновниками, проговорили секторальные вопросы, связанные с торговлей", – отмечали она.

В комментарии DW Стефанишин добавила, что приглашение Украины в НАТО до сих пор на повестке дня.

"Нет никаких разночтений, позиция наша однозначная – Украина должна быть приглашена в НАТО. Этот вопрос не снят с повестки дня. И он будет в повестке дня до того, как будет принят", – сказала вице-премьер.

По ее мнению, любой новый генеральный секретарь будет поддерживать Украину на пути в Альянс.

Напомним, 16-18 февраля в Мюнхене проходила международная конференция безопасности.

Ранее Ольга Стефанишина рассказала, что Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО.

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