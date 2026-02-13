Мюнхенская конференция 2026: какой будет безопасность Европы и Украины на фоне политики Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Нынешняя встреча Мюнхенской конференции, которая начнется в пятницу, 13 февраля, пройдет на фоне ряда конфликтов, в частности в Газе, Судане и войны РФ против Украины.

Об этом пишет издание Reuters.

«Я не помню времени, когда мы сталкивались с большим количеством одновременных войн, кризисов и конфликтов такого масштаба», — сказал глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

Реклама

Трансатлантические связи уже давно являются центральной темой Мюнхенской конференции по безопасности, которая была начата как форум для обсуждения вопросов обороны Запада во время холодной войны. Однако безоговорочное предположение о лежавшем в ее основе трансатлантическом сотрудничестве подорвано тем, что Ишингер назвал «политикой разрушения», в которой «на повестке дня стоит не тщательное реформирование и корректировка политики, а тотальное разрушение».

«Президент США Дональд Трамп санкционировал операцию по задержанию лидера Венесуэлы, угрожал другим латиноамериканским странам подобными военными действиями, ввел пошлины как против друзей, так и против врагов, и открыто говорил об аннексии Гренландии — шаге, который фактически может положить конец НАТО», — напомнили журналисты.

Новый жесткий тон администрации Трампа, включая строгое предупреждение о том, что Европе грозит «уничтожение цивилизации», потряс союзников, пообещавших увеличить расходы на свои вооруженные силы после десятилетий пренебрежения ими.

Однако зависимость Европы от военной поддержки США будет преодолена только спустя годы, что оставляет континент уязвимым в условиях противостояния с Россией на фоне войны РФ против Украины.

Реклама

«После того, как Трамп поставил НАТО на грань распада своими угрозами аннексировать Гренландию, он, кажется, отступил под сильным давлением многих своих сторонников», — отметила Клаудия Мейджор из Немецкого фонда Маршалла.

Она отметила, что фундаментальные изменения в трансатлантических отношениях не произошли, указав, что остановками Рубио в Европе после Мюнхена будут Венгрия и Словакия — обе страны возглавляемые националистическими лидерами, часто конфликтующими с ЕС по таким ключевым вопросам, как поддержка Украины.

Мейджор добавила, что встреча все же может предоставить европейским союзникам возможность добиться от Вашингтона дальнейшей поддержки Украины, в частности, в вопросах гарантий безопасности.

Напомним, в Мюнхен приглашены более 50 других мировых лидеров. Конференция безопасности будет проходить тогда, когда безопасность Европы становится все более хрупкой. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, присутствует на мероприятии, и возможность встречи уже заложена в его рабочий график.

Реклама

Новая Стратегия национальной безопасности США (NSS), опубликованная в конце прошлого года, призывает Европу «встать на ноги» и взять на себя «главную ответственность за собственную безопасность». Это усилило опасение, что США все меньше желают поддерживать обороноспособность Европы.