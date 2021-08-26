На 8 Марта и День Конституции в 2022 году украинцы будут отдыхать по четыре дня подряд

На 8 Марта и День Конституции в 2022 году украинцы будут отдыхать по четыре дня подряд

Правительство перенесло рабочие дни.

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году".

Об этом стало известно по итогам заседания Правительства в четверг, 26 августа.

Согласно решению правительства, для празднования в 2022 году Международного женского дня (8 Марта) рабочий день с понедельника 7 марта переносится на субботу 12 марта. Таким образом украинцы будут отдыхать 4 дня подряд — от 5 до 8 марта.

А во время празднования Дня Конституции Украины рабочий понедельник, 27 июля, переносится на 2 июля. Четырехдневные выходные продлятся от 25 до 28 июня.

Напомним^

Кабинет министров принял решение о переносе рабочих дней в 2021 году.

в 2021 году. Между тем в Верховную Раду внесли законопроект № 4597, который предусматривает запрет переноса рабочих дней из-за праздников. Инициаторами выступила группа "слуг народа" во главе с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Нардепы считают, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, препятствует работе с инвесторами и донорами и формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.

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