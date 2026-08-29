«На 90% это была встреча с Путиным»: дипломат раскрыл детали необычного визита директора ЦРУ в Россию

Визит директора ЦРУ в Москву / © Associated Press

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Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была далеко не обычным контактом между спецслужбами. С вероятностью 90% директор ЦРУ лично встречался с Владимиром Путиным, чтобы передать ему прямые месседжи от Дональда Трампа.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый.

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Дипломат приводит аналогию, что схожая поездка директора ЦРУ в Москву (в то время ЦРУ возглавлял Уильям Бернс) состоялась незадолго до полномасштабного вторжения. Впоследствии стало известно, что Бернс предупреждал россиян о последствиях дальнейшей эскалации.

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В то же время Чалый отмечает, что постоянная связь между американской и российской разведками сохраняется и без личных визитов руководителей ведомств. По словам дипломата, для рабочей связи между спецслужбами, например между ЦРУ и российской Службой внешней разведки (СВР), ехать в Москву нет нужды. Для этого существуют защищенные спецканалы коммуникации, работающие даже во время войны, в том числе по вопросам ядерной безопасности.

«Разведки поддерживают контакты во время войны постоянно. Как правило, это происходит на уровне структур ЦРУ и российской Службы внешней разведки. Но ехать ради встречи с Нарышкиным вряд ли была цель этой поездки», — объяснил эксперт.

На особый и срочный характер поездки указывают несколько деталей:

Ретклифф летел на специальном военно-транспортном самолете с системами защиты;

Маршрут полета демонстративно пролегал через Ригу;

О чем могли говорить за закрытыми дверями

По мнению Чалого, целью визита была не встреча с главой СВР Нарышкиным, а более высокий уровень переговоров.

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«Могу на 90% предположить, что готовилась встреча с Путиным или она прошла. Иначе, зачем лететь, чтобы передавать прямые месседжи от Трампа, которые не хотят доверять каким-либо линиям связи», — сказал дипломат.

Чалый предполагает, что среди переговоров могли быть не только Украина, но и риски новой российской эскалации против европейских стран, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с оружием массового уничтожения.

Реакция Кремля: новые удары по Украине

Эксперт предлагает оценивать нынешний визит Рэтклиффа не только по официальным заявлениям, но и по происходящему после него. В частности, он отметил, что после поездки директора ЦРУ Россия возобновила удары по Украине, особенно на гражданское население.

«Мы увидели результат: удары по Украине сразу возобновились. Они носят несколько иной характер — это психологическое давление, попытка оказывать давление на гражданское население. Допускаю, что это сигнал тем же американцам, что Путин будет продолжать то, что наметил на ближайшие месяцы», — сказал дипломат.

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Напомним, 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.

Также в Москву в тот же день прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.

Американский журналист Майкл Вайс утверждал, что глава ЦРУ прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.

Дональд Трамп опроверг эту информацию и заверил, что совершенно не обеспокоен возможным нападением России на НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, зачем директор ЦРУ летал в Москву.

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