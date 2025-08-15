На Аляске "будут согласованы некоторые условия": Reuters о встрече Трампа и Путина

Дональд Трамп. / © Associated Press

Похоже, агрессору России и США удалось найти "какой-то неопределенный общий язык". По всей вероятности, во время встречи лидеров двух стран на Аляске "будут согласованы некоторые условия".

Об этом сообщил Reuters источник, близкий к Кремлю.

"Похоже, что завтра (в пятницу, 15 августа) будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а у нас нет возможности отказать (из-за давления санкций)", - рассказал анонимный собеседник агентства.

Reuters пишет, мол, надежды Трампа на заключение соглашения о прекращении огня в Украине пока неясны. Впрочем, Путин сделал предложение о возможном ядерном соглашении, которое может помочь обоим сохранить лицо.

Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

"Если они (россияне) смогут предложить соглашение, которое предусматривает какое-то перемирие, но в то же время оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной... с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом", - говорит директор по вопросам демократической устойчивости.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что намерение Путина - не мир. Россия, вероятно, планирует использовать этот саммит, чтобы сместить фокус международного внимания по мирным переговорам по Украине на вопрос двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Москва стремится склонить американскую администрацию к экономическому сближению, в котором РФ остро нуждается.

В свою очередь, Трамп настроен решительно. На пресс-конференции накануне саммита он заявил, что "Путин со мной не будет играть". По его словам, диктатор захватил бы всю Украину, будь он главой Соединенных Штатов.

Вместе с тем Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня. Хотя, уверяет глава Белого дома, он считает Владимира Путина готовым к заключению такого документа.