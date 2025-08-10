Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что прошедший в пятницу саммит между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске станет важным испытанием для российского диктатора.

Об этом Рютте сказал в воскресенье, 10 августа, в интервью телеканалу ABC News.

«Следующая пятница будет важна, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен покончить с этой ужасной войной», — сказал Рютте.

Он отметил, что встреча будет касаться вопросов гарантий безопасности, а также признания того, что Украина сама должна решать свое будущее и оставаться суверенным государством, самостоятельно определяющим свою геополитическую позицию.

Кроме того, Рютте предположил, что на Аляске «окончательного соглашения» еще не будет.

«Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и надеемся, что пятница станет важным шагом в этом процессе… Речь идет о территории. Конечно, речь пойдет о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее», — добавил он.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что в рамках переговоров для Украины не нужно ставить ограничения по численности собственных войск, как этого требует РФ. А для НАТО не должно быть ограничений присутствия на восточном фланге Европы.

Рютте заверил, что Трамп хочет «покончить с этой ужасной войной».

В то же время генсек НАТО признал, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины.

«Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, в частности, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины. Когда речь идет обо всем этом вопросе территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, которое Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое де-юре», — подытожил Рютте.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

В Bild предупредили, что из-за этой встречи следующая неделя будет решающей для Украины.

Также В BILD назвали неожиданные причины выбора места встречи Трампа и Путина именно на Аляске.

В свою очередь, издание NYT проанализировало угрозы для Киева от встречи Трампа и Путина.