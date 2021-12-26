На Азове доминирует Россия: море может стать плацдармом для вооруженного конфликта

WP пишет о вероятном "широкомасштабном военном нападении на Украину" в начале 2022-го.
Азовское море может стать районом предполагаемого вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Об этом пишет издание The Washington Post.
"Есть основания считать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные приграничные районы Украины", — говорится в материале.
Отмечается, что разведка Соединенных Штатов предупреждает о возможном вторжении РФ в Украину в начале 2022 года. Речь идет о "широкомасштабном военном нападении на Украину".
Washington Post отмечает, что сейчас все внимание сосредоточено на концентрации войск страны-агрессорки на сухопутных границах. Впрочем, "если вторжение начнется с моря, украинские силы окажутся в значительной степени бессильными".
К слову, признал это и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье. В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове. В основном использует его как театр военных действий".
Как сообщалось, РФ продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.
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