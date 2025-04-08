На банк Порошенко наложили 20,5 млн грн штраф за отмывание доходов, - НБУ

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Так, в марте 2025 года НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к «Международному инвестиционному банку» (МИБ), который принадлежит народному депутату Петру Порошенко.

Согласно решению регулятора, банк Порошенко обязан заплатить штраф в размере 20,5 млн грн за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о невыполнении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлении недостоверной информации, а также неприменении риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.

В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы во время проверки соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.

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Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

«Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство. То есть мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же самое делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо того, чтобы потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, "есовцы" тоже закупали облигации под 17-18% годовых», – сообщал эксперт Олещук.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В частности, в список вошли Пётр Порошенко, Виктор Медведчук и другие. В частности, Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму), финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО), торговле во время войны с россией (Липецкая фабрика, завод «Богдан» в рф и др.), совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д. Согласно опросам, 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.

Сам Пётр Порошенко за несколько недель до введения санкций вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен, а ещё 986 млн грн подарил.

Как сообщалось, народный депутат Пётр Порошенко обогатился на сумму свыше 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает его доходы за довоенный 2021 год, а сам он входит в тройку богатейших олигархов Украины.