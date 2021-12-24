На Банковой назвали условие, при котором может состояться разговор Зеленского с Путиным

На Банковой назвали условие, при котором может состояться разговор Зеленского с Путиным

В 2021 году Киев пытался установить диалог с Москвой, но попытка была неудачной.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор только когда будет уверенность, что есть предмет для переговоров.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал "Фокусу".

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По его словам, в этом году украинская сторона пыталась позвонить президенту России, но разговор не состоялся. Кроме того, Зеленский готов и к личной встрече с Путиным, но информации о дате возможной личной встречи пока нет.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предметом для разговора, он состоится", — заявил он.

Ермак добавил, что переговоры с Россией ведутся постоянно, коммуникация проходит в рамках "нормандского формата".

"Как Вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", — уточнил Андрей Ермак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".

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