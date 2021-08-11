На Банковой раскрыли подробности переговоров Зеленского и Меркель во время ее визита в Киев

На Банковой раскрыли подробности переговоров Зеленского и Меркель во время ее визита в Киев

Переговоры Зеленского с Меркель является логическим продолжением контактов четырехугольника Украина — Германия — США — Европа, говорит Никифоров.

Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа до Киева, во время визита обсудит с президентом Украины Воодимир Зеленским, в частности, вопрос безопасности из-за возможного запуска "Северного потокока-2".

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров сегодня на брифинге.

В частности, он рассказал, что Зеленский планирует обсудить с Меркель выполнения тех обязательств, которые давала Германия в случае, если Россия после запуска своего проекта "Северного потока-2" будет пытаться злоупотреблять монопольным положением.

"Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Этот визит — логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон, Европа, Брюссель, Берлин и Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудят, как именно Германия гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если РФ попытается злоупотреблять монопольным положением после запуска "Северного-потока-2", — уточнил представитель Зеленского.

Также Меркель и Зеленский обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины, "как реанимировать мирные переговоры" и развивать двусторонние отношения.

"Визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", — добавил Никифоров.

Напомним, 12 июля в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. О чем говорили лидеры стран и какие итоги двухдневного визита в немецкой столице, читайте здесь.

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