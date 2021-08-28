На Ближнем Востоке обстреляли американскую военную базу: что произошло

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Американская военная база на иракско-кувейтской границе поверглась ракетному обстрелу.

Об этом пишет иракский сайт SHAFAQ News.

По его информации, три ракеты были запущены неизвестными с территории Ирака по расположенному на КПП "Джиришан" военному объекту. Два реактивных снаряда упали вблизи базы, один перелетел ее и ушел в сторону Кувейта.

Пока о пострадавших и разрушениях информации нет.

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Заметим, что с января 2021 года в Ираке совершено порядка 50 нападений, которые были направлены против американских интересов в стране.

Американская миссия в Ираке продолжалась 18 лет. Сейчас там находятся до 2,5 тыс. американских военных. Роль США в Ираке в будущем полностью перейдет к обучению и консультированию иракских военных в борьбе с терроризмом.

В отличие от решения президента США Джо Байдена вывести все американские войска из Афганистана, завершение боевой миссии происходит по настоянию Ирака. Это решение также не означает вывод войск США из страны.

Напомним, что в Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.

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