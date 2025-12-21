- Дата публикации
На что должны пойти Россия и Украина, чтобы прекратить войну: Рубио ответил
Рубио отмечает, что для достижения мира обе стороны — Россия и Украина — должны что-то дать.
Государственный секретарь США Марк Рубио считает, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы прекратить войну. Американские партнеры выясняют, готовы ли стороны к этому.
Об этом пишет The Independent.
«Окончание войны потребует от обеих сторон „нечто дать“, и США выясняют, „что обе стороны готовы дать“, — заявил Рубио.
Он добавил, что не знаю, хочет ли Путин заключить соглашение или Путин хочет забрать всю страну. Это вещи, о которых он «не говорил открыто».
«Мы знаем, чего они хотели добиться поначалу, когда началась война. Они не достигли этих целей», – резюмировал Рубио.
Напомним, Рубио допустил, когда может наступить мир в Украине.