На что должны пойти Россия и Украина, чтобы прекратить войну: Рубио ответил

Государственный секретарь США Марк Рубио считает, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы прекратить войну. Американские партнеры выясняют, готовы ли стороны к этому.

Об этом пишет The Independent.

«Окончание войны потребует от обеих сторон „нечто дать“, и США выясняют, „что обе стороны готовы дать“, — заявил Рубио.

Он добавил, что не знаю, хочет ли Путин заключить соглашение или Путин хочет забрать всю страну. Это вещи, о которых он «не говорил открыто».

«Мы знаем, чего они хотели добиться поначалу, когда началась война. Они не достигли этих целей», – резюмировал Рубио.

