На что Путин сейчас рассчитывает в войне против Украины: при чем здесь выборы в США

Американские и другие западные чиновники опасаются, что президент России вряд ли изменит курс войны в Украине до выборов 2024 года.

Президент России Владимир Путин в планах войны против Украины учитывает президентские выборы в США в 2024 году, надеясь на проигрыш действующего президента Джо Байдена, который заставит Вашингтон ограничить поддержку Киева и улучшить позицию Москвы на переговорах.

Этим озабочены американские и европейские чиновники, говорится в статье CNN, авторы которой ссылаются на четырех чиновников из США.

У США пока нет точных данных, целенаправленно ли Путин затягивает войну против Украины в надежде на победу Дональда Трампа или других республиканцев на президентских выборах. Однако американские высокопоставленные должностные лица из сферы нацбезопасности, в разведке и из дипломатических органов Запада считают, что эти выборы остаются ключевым фактором, который повлияет на решение президента РФ по Украине, "что делает еще меньше вероятность разрешения войны до конца следующего года".

Один из чиновников США сказал журналистам об отсутствии сомнений, что Путин "старается продержаться" до выборов 2024 года. Другой знакомый с данными разведки источник сообщил, что для США, Украины и Европы "это нечто вроде слона в комнате".

"Путин знает, что Трамп ему поможет. И украинцы, и наши европейские партнеры – тоже. Так что, несмотря на то, что мы не видели ничего явного на этот счет, вы должны предположить, что все так думают", – сказал источник.

Один из европейских дипломатов сказал, что попытка пережить войну в Украине до выборов в США "является именно планом Путина".

Официальные лица на условиях анонимности сказали, что глава Кремля может рассматривать победу Трампа на выборах или другого кандидата от республиканцев в качестве стимула для США отказаться от поддержки Украины.

В статье CNN отмечается, что предстоящие президентские выборы в США оказывают еще большее давление на контрнаступление ВСУ, ведь и Киев, и европейцы с американцами надеются на значительные успехи Украины, которые потенциально повлияют на расчеты Путина до конца следующего года.

"Один европейский чиновник сказал, что без этих достижений можно было предположить, что Путин попытается затянуть конфликт до тех пор, пока не будут известны результаты противостояния – по сути, предупредив любые попытки договориться о прекращении боевых действий. Эта перспектива предоставила неотложности попыткам Европы поставлять в Украину все более мощное оружие в надежде изменить импульс на поле боя до следующего года", – говорится в материале издания.

Два источника CNN сообщили, что приближающиеся выборы в США также находятся в головах украинцев. Они надеются добиться успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, что может скорее изменить динамику игры. Однако, указано в статье, что "до сих пор украинское контрнаступление не принесло серьезных прорывов".

"Это было и дальше будет тяжелой борьбой для них (украинцев – ред.)", – заявил спикер Пентагона Патрик Райдер на этой неделе, отметив в целом, что контрнаступление продвигается вперед.

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Авторы статьи отмечают, что украинцы полны решимости достичь достижений на поле боя в краткосрочной перспективе, а официальные лица США осознают необходимость постоянной поддержки Украины, чтобы даже после лета она могла продолжать борьбу.

Заметим, по мнению политического эксперта Валерия Клочок, Украина получит от США все обещанное оружие, несмотря на любые результаты на тамошних президентских выборах 2024 года.

Напомним, в конце июля издание BBC в своем материале указывало, что западные политики недовольны "медленными темпами" украинского контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что начало контрнаступления было отложено из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки, что дало врагу возможность установить больше мин и улучшить оборону.

Тогда же издание Financial Times информировало, что Путин готовится к еще большей и продолжительной войне против Украины. В частности, об этом могут свидетельствовать изменения в российском законе о мобилизации.

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