На что рассчитывать украинцам зимой: Зеленский рассказал о свете и газе

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина живет в «реалистическом сценарии» по поводу состояния энергетики, и главная стратегия состоит в постоянной борьбе: «Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть».

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.

Глава государства признал, что была проблема с «дефицитными» ракетами для ПВО, а также раскрыл детали новых энергетических договоренностей с Германией, Италией и ЕС.

Президент напрямую связал потери в энергосистеме с наличием средств противовоздушной обороны.

«Если будет достаточно ракет ПВО — потерь будет меньше. У нас была проблема с некоторыми ракетами, сейчас мы восстановили этот вопрос», — сообщил Зеленский.

Он пояснил, что речь идет о «дефицитных вещах», поскольку Украина использует их в большом количестве. Однако, по его словам, проблема решается: «Перехватчики заработают, команд станет больше, будут сбивать больше».

Владимир Зеленский рассказал, что параллельно с увеличением количества ремонтных бригад он ведет прямые переговоры с партнерами о закупке оборудования для генерации. В частности, речь идет о неординарном предложении канцлера Германии Олафа Шольца.

Я ему уже показал все сценарии. Есть две компании в Германии и Италии, которые производят необходимое оборудование… И я прошу забрать деньги из этого (гуманитарного — ред.) пакета и просто купить это оборудование», — раскрыл детали президент.

По его словам, это серьезная история, которая может обеспечить значительный объем производства электричества.

Переговоры ведутся с Италией. Премьер Джорджа Мелони, по словам Зеленского, готова поддерживать Украину и предложила альтернативу — газ.

«Она меня спросила, что скорее: либо с этим оборудованием, либо по газоснабжению. И она сказала: давай я посмотрю, что мне быстрее… Нам оба варианта подходят», — отметил глава государства.

Также, по словам президента, Урсула фон дер Ляен подтвердила, что ЕС поможет с «энергетическим пакетом», а Нидерланды окажут «очень существенную» помощь энергетике.

Отдельно Зеленский затронул вопрос газа, который необходим для отопления и зависит исключительно от импорта и наличия средств.

«70% необходимой суммы газа мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью», — заверил президент.

Напомним, по словам Зеленского, тепло украинцам должно быть подано 28 октября.