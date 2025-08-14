На что сможет "раскрутить" Путин Трампа во время встречи: эксперт предупредил о рисках

Трамп и Путин / © Associated Press

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина уже воспринимается экспертами как попытка разорвать международную блокаду, которую цивилизованный мир наложил на Россию.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал Антон Малеев, политолог.

Он предупреждает, что в ближайшие месяцы тема встреч с Путиным будет зачастую подниматься другими лидерами.

«Смотрите, Трамп как раз встретился, значит, не стыдно и вам встретиться. Будут всяческими способами пробовать добываться различных форматов переговоров», — добавил Малеев.

Эксперт объяснил, что Путин использует подобные контакты не только для политических игр.

«Во-первых, распространять недоверие и посеять ссоры. Во-вторых, тем или иным способом завязать экономическое сотрудничество, обходя политические и экономические санкции», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что такая стратегия Путина становится понятна на фоне попыток отдельных лидеров, например Орбана или Фицо, наладить контакты с Москвой.

«Это первое следствие того, что мы с этим просто не боролись последний год», — добавил Малеев.

Он также отметил непредсказуемость Трампа.

«Второй актер этого спектакля — это Трамп. Анализировать его очень сложно, потому что когда есть политик, мы понимаем его действия и принципы. А здесь у нас есть бизнесмен, который пытается быть политиком, но все равно ведет себя как бизнесмен. Человек без принципов: для него поменять Донбасс в Запорожье или месяц на Марс — это все эфемерные инстанции», — объяснил политолог.

Малеев предупредил, что Путин в качестве кадрового стратега может использовать эту ситуацию: «Опасность в том, что когда он будет говорить с Путиным, то Путин может раскрутить его на какую-то договоренность, которая для нас будет неприемлема. На кочах Трампа такая договоренность выглядит нормально.

По словам эксперта, цивилизованному миру следует стратегически подходить к противодействию таким контактам и отслеживать все возможные последствия переговоров.

Напомним, в Кремле сообщили о ключевых темах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры охватят широкий спектр вопросов.

По словам представителей Кремля, «центральной темой» саммита станет урегулирование украинского кризиса, то есть войны, развязанного РФ, с учетом состоявшихся 6 августа обсуждений с участием специального посланника президента США Стива Виткоффа.

Программа встречи на базе американских ВВС Элмендорф-Ричардсон на Аляске согласована и начнется в 22:30. Сначала планируется разговор тет-а-тет с участием переводчиков, после чего пройдут переговоры делегаций в формате «5 на 5».

В состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.