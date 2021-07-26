На должность посла США в Украине рассматривают сразу двух кандидатов

Оба дипломата были назначены на свои должности в 2019 году.

Официальный Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на должность посла США в Украине — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниэля Розенблюма.

Такую информацию со ссылкой на источники обнародовало издание "Зеркало недели".

Однако, по словам собеседника журналистов, у Розенблюма больше шансов стать новым послом США в Украине. Он в 2014-2018 годах работал заместителем помощника Государственного секретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Тогда в его обязанности входило управление политикой Штатов и дипломатическими отношениями с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. До этого, в 2008-2014 годах Розенблюм работал координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.



Что касается Годфри, то он до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также отвечал за Ирак в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.



Отметим, более двух лет в Украине работают временные поверенные в делах США. Теперь же, в течение ближайших недель, Белый дом должен объявить кандидатуру на должность посла США для работы в нашей стране. На сегодняшний день продолжается процесс отбора.



В последнее послом США в Украине была Мари Йованович. Ее освободили от должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.



В январе российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривается как новый американский посол в Киеве.



В начале июля СМИ писали, что послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Напомним:

14 мая 2020 тогдашний президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение в Сенат кандидатуру на должность посла в Украине. Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущая госпожа посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

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