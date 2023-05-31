На Донбассе оккупанты пытаются навязывать молодежи кремлевскую идеологию, чтобы милитаризовать ее

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское влияние с целью милитаризации молодежи.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Противник намерен открыть в ТОТ региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота РФ».

Таким образом, местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских «паспортов».

Напомним, что ранее стало известно, что российские оккупанты пытают сотрудников Запорожской АЭС, выбивая согласие на сотрудничество. Но даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные устрашения, украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с российскими оккупантами.

Также российские кафиры в Мелитополе похитили украинскую журналистку Ирину Левченко. Ирина и ее муж исчезли еще 6 мая в Мелитополе, находящемся под оккупацией российских войск.

К тому же на оккупированной Луганщине кафиры ищут партизан, покушавшихся на "министра внутренних дел ЛНР". Россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на временно оккупированных территориях Луганской области.