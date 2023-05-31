На Донбассе оккупанты пытаются навязывать молодежи кремлевскую идеологию, чтобы милитаризовать ее

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты усиливают информационно-пропагандистское влияние с целью милитаризации молодежи.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Противник намерен открыть в ТОТ региональные отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота РФ».
Таким образом, местная оккупационная администрация ищет новые пути навязывания кремлевской идеологии молодежи и побуждения их к получению российских «паспортов».
Напомним, что ранее стало известно, что российские оккупанты пытают сотрудников Запорожской АЭС, выбивая согласие на сотрудничество. Но даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные устрашения, украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с российскими оккупантами.
Также российские кафиры в Мелитополе похитили украинскую журналистку Ирину Левченко. Ирина и ее муж исчезли еще 6 мая в Мелитополе, находящемся под оккупацией российских войск.
К тому же на оккупированной Луганщине кафиры ищут партизан, покушавшихся на "министра внутренних дел ЛНР". Россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на временно оккупированных территориях Луганской области.
Читайте также: