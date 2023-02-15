На фоне скандала с Берлускони Италия утвердила очередной пакет помощи Украине

Правительство Италии утвердило шестой пакет помощи Украине. Это стало сигналом поддержки после скандального высказывания экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев. Нужно сделать все, чтобы окончательным решением не стала капитуляция россиянам", — сказал он.

Он добавил, что комментарии Берлускони не предусматривают никаких изменений в политике Италии по отношению к Украине: "Линия партии никогда не отклонялась от линии ЕНП (Европейская народная партия – ред.) и парламента Италии. Италия не является слабым звеном НАТО".

Таяни также добавил, что Италия одобрила шестой пакет помощи Украине, и хотя новый пакет пока не планируется, будь он, партия "Forza Italia" проголосовала бы за него.

Скандал из Берлускони

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони после состоявшегося 3 февраля саммита Украина-ЕС заявил, что "никогда не встретился бы с Зеленским", как это сделала действующая премьер-министр Италии Джорджия Мэлони на полях саммита. Берлускони также добавил, что он "очень, очень негативно" относится к поведению Зеленского и заявил, что Москву якобы спровоцировали напасть на Украину.

Впоследствии спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на дерзкие заявления Берлускони и назвал слова бывшего премьер-министра Италии неприемлемыми. "Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать по локти в крови руки Путина. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", — отметил он.

После этого итальянский экспремьер оправдался, что якобы поддерживает украинский народ.

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