- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 515
- Время на прочтение
- 1 мин
На фоне скандала Туск призвал Зеленского и Навроцкого не ссориться
Премьер Польши считает, что из-за недоразумений между двумя странами кто-нибудь другой может выиграть.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на развертывание скандала вокруг присвоения элитному подразделению украинских ССО наименования Героев УПА.
Об этом он написал в X.
В частности, Туск призвал президентов Украины и Польши «не ссориться из-за прошлого, поскольку от этого выигрывает кто-нибудь другой».
«Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен, наконец, это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало поздно! — написал он.
Что предшествовало
В Польше вызвало возмущение решение Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций. В частности, Зеленского хотят лишить высшей польской награды.
В канун Дня ССО президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование «имени Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.
В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии и учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.
В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.
Польская сторона четко выразила протест против решения Владимира Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков.