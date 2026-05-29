На фоне скандала Туск призвал Зеленского и Навроцкого не ссориться

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на развертывание скандала вокруг присвоения элитному подразделению украинских ССО наименования Героев УПА.

Об этом он написал в X.

В частности, Туск призвал президентов Украины и Польши «не ссориться из-за прошлого, поскольку от этого выигрывает кто-нибудь другой».

«Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен, наконец, это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало поздно! — написал он.

Что предшествовало

В Польше вызвало возмущение решение Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций. В частности, Зеленского хотят лишить высшей польской награды.

В канун Дня ССО президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование «имени Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

В указе президента сказано, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии и учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.

В четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром.

Польская сторона четко выразила протест против решения Владимира Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков.

